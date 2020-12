"¿Ya somos Dinamarca?"; Tuiteros recuerdan compromiso de AMLO sobre sistema de salud

En el marco del segundo aniversario de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, varios usuarios de Twitter han revivido unas declaraciones que el mandatario dio a principios de 2020, en las que se comprometía a ofrecer un sistema de salud similar al de Dinamarca y Canadá para finales de año.

Este martes entró en vigencia uno de los puntos del compromiso, pues las personas que no estén aseguradas, podrán acceder a los servicios de los institutos nacionales de salud, hospitales generales y de alta especialidad sin costo alguno.

Esto responde a un decreto que garantiza que los mexicanos estén exentos del pago de las "cuotas de recuperación" que se cobran en estos centros.

Sin embargo, en general el sistema de salud ha sido uno de los aspectos más criticados durante la gestión de López Obrador, particularmente durante la pandemia de Cpvid-19, además se ha señalado la falta de medicamentos, sobretodo los que van dirigidos a tratamientos oncológicos.

Las palabras de aquella Mañanera del 16 de enero han resurgido en las vísperas del 1º de diciembre, y muchos usuarios de Twitter, entre anónimos, líderes de opinión y miembros de la Oposición, se han burlado al respecto, haciendo mofa de la deficiencia del sistema de salud mexicano y las diferencias que guarda con los que tomó de referencia el presidente López Obrador.

