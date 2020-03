¿Por qué aseguran que Mark Cuban compró el avión presidencial?

El dueño del equipo de Dallas de la NBA, Mark Cuban, habría comprado el polémico avión presidencial que puso a la venta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el usuario identificado como @BenAirplane, que se ostenta como especialista en la industria de la aeronáutica civil, Cuban habría realizado una oferta de 126 millones de dólares por el Boeing 787 Dreamliner, misma que habría sido aceptada.

"Nosotros estábamos a punto de firmar un contrato para comprar el 787 avión presidencial mexicano. El precio mínimo se fijó en $126 millones de dólares. Mark Cuban entra y lo compra por unos millones menos.

¡Felicitaciones, señor Cuban! Usted compró una gran aeronave a un muy buen precio", se lee en el tuit.

We were about to sign a contract to buy Mexican Presidential 787. The minimum price was set at $126 million. Mark Cuban swoops in and buys it for few Million less.

Congratulations Mr. Cuban! You bought a great aircraft at a very good price. pic.twitter.com/imGJOoo9ri