Piden esclarecer por qué tras aplicarse la vacuna doctora de Monclova sufrió convulsiones y parálisis

Monterrey, Nuevo León.-Los familiares de la doctora mexicana ingresada a cuidados intensivos tras recibir la vacuna del laboratorio Pfizer contra el covid-19, pidieron el sábado que se siga estudiando la reacción de su organismo para corroborar si tiene relación con la inmunización contra la enfermedad respiratoria.

"Al ser algo completamente nuevo, desconocido, que no había sido reportado para esta vacuna, no estamos afirmando que haya sido la vacuna, pero se tiene que esclarecer qué fue que se asoció a la aplicación de la vacuna, no estamos diciendo que efectivamente haya sido por eso, eso se tendría que estudiar para poderlo corroborar", dijo Carlos Palestino, cuñado de la doctora Karla Cecilia Pérez, a Sputnik.

La doctora mexicana recibió la vacuna el 30 de diciembre y poco después comenzó a sentir cosquilleos en manos y labios, contaron sus familiares en redes sociales y a medios de prensa.

Conforme pasaron las horas,tuvo convulsiones y quedó paralizada, por lo que los médicos del hospital en que trabajaba decidieron su internación.

El jueves fue trasladada a un hospital especializado perteneciente al IMSS en el estado, el diagnostico inicial fue encefalomelitis, la cual provoca una inflamación rápida del cerebro.

Al respecto, la Secretaria de Salud a nivel Federal emitió un comunicado en el que explican que ya se encuentran investigando para obtener mayor información al respecto.

En el documento, se detalla que la trabajadora de la salud, tenía un historial alérgico a algunos medicamentos.

Sin embargo,la familia a pesar del diagnostico otorgado continúa pidiendo que el caso se siga estudiando, pues no se trató de una simple alergia, si no un problema que puede ocasionar secuelas cerebrales.

Afirmando que la doctora no presentaba ninguna comorbilidad antes de la diagnosticada encefalomelitis el pasado jueves.



"Autoridades de salud representadas por la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) se encuentran investigando el caso junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo el protocolo ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización, establecido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)", se lee en el comunicado emitido por el órgano de Salud Federal.

De momento, según Secretaria de salud , la doctora de 32 años se encuentra bajo observación, recibiendo un tratamiento con base a esteroides para disminuir la inflamación cerebral causada.