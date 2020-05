Perro pitbull ataca a niño de nueve años en Tabasco cuando regresaba de la tortillería

Comalcalco.- Un niño de nueve años fue atacado por un perro pitbull cuando se dirigía a su casa en Comalcalco, Tabasco.

De acuerdo con una cámara de seguridad que captó los hechos, el niño aparece en la imagen caminando por la banqueta para regresar a su casa después de haber ido a comprar tortillas.

En un momento el pequeño es sorprendido por el pitbull quien empezó a atacarlo, el pequeño intentó alejarlo pegándole con el paquete de tortillas, sin embargo, no lo logró.

En su afán por alejarse llegó hasta la calle sin que el perro lo soltara.

Afortunadamente varios jóvenes a bordo de motocicletas se percataron del ataque y sin pensarlo se bajaron para ayudar al niño.

Uno de los motociclistas se ve que agarra una piedra para ahuyentar al perro.

"Yo me estacione rápido y corrí agarra una piedra para espantar al perro pero continuaba intentando morderlo, pero al llegar un hombre en una camioneta me prestó un machete que traía para pegarle, y en eso lo soltó e intentó morderme a mí pero no pudo y salió huyendo hacía de bajo de un carro de donde pensamos que era su domicilio", contó uno de los hombres que rescató al niño.

Finalmente, con palos y hasta un machete lograron separar al perro del rostro del niño que solo sufrió moretones y raspones gracias a que el pequeño logró sujetar el collar del perro para evitar que lo mordiera.

Mientras tanto Protección Civil llegó al lugar y sacó al perro que estaba debajo del coche y más tarde, la dueña salió a ver lo que ocurría y dijo desconocer cómo se había salido ya qué la casa tenía portones altos. Posteriormente la propietaria del perro dijo que se lo llevarán y que se hacía cargo de los gastos médicos del niño.