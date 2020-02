Perro muestra sus dotes musicales junto a saxofonista en plena calle

A través de las redes sociales, circula un video en el que se aprecia el insólito momento en el que un perro se le une a un saxofonista con sus ahullidos.

Los hechos se registraron a las afueras de un restaurante de la Ciudad de México.

En el metraje se puede ver como el perro, aparentemente caminaba por ahí y al escuchar la melodía del tema We are the World de Michael Jackson, decidió quedarse a entonar algunas notas.

Pese a que se desconoce con certeza la fecha en la que ocurrió esta escena, el video comenzó a ser viral durante las últimas horas.