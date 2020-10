"No hay, no hay" dice AMLO a gobernadores de Alianza Federalista

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que para que los estados reciban más recursos se tiene que hacer una reforma legal porque la entrega de los mismos está establecida por ley.

En conferencia de prensa, el mandatario nacional recordó que la última reforma a la Ley de Coordinación Fiscal se realizó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, misma que fue aprobada por los partidos que ahora son oposición y están demandando "más dinero".

El titular del Ejecutivo destacó que es importante resaltar que quienes son conservadores no puede ser federalistas, "en la historia de México eso nunca ha sucedido".

Asimismo, adelantó que solicitará a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que el próximo martes dé a conocer el total que se ha transferido a los estados durante este 2020.

Y añadió: porque a lo mejor la gente no lo sabe, y no porque lo oculten los gobernadores, sino porque, por lo general, no se difunde, no llama la atención o no interesa.

Por último, manifestó que en los sexenios anteriores se acostumbró a presionar para obtener un trato preferencial, recibir recursos y "dar moche".