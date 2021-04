Para evitar 'errores' y garantizar vacunación real, muestran líquido de vacuna contra Covid-19 antes de aplicar

Para evitar "errores" al momento de la vacunación contra el Covid-19, en algunas demarcaciones de la Ciudad de México y en el Estado de México, personal de Salud muestra la dosis que se aplicará al paciente.

Y es que durante la semana pasada se mostraron al menos cuatro denuncias de que se habían aplicado vacunas con la jeringa vacía.

¿A cuántas personas de la 3a edad les habrán hecho lo mismo? ?????????????

pic.twitter.com/zQNnjVqdZ5 — Pinny González (@Pinnygs) April 4, 2021

“Observé la jeringa que estaba llena, me la pusieron en el brazo, me la inyectaron y sentí; estaba viendo que sí me inyectaran", señaló Dulce Paredes, adulto mayor de Chalco, en Estado de México.

En el segundo día de vacunación en dicho municipio más de 15,000 adultos mayores han recibido la primera dosis contra el Covid-19.

Esta vez ante las denuncias de que en otras demarcaciones les están colocando agua o no les están inyectando nada, en Chalco les están mostrado el líquido.

‘‘Nos enseñaron la inyección que traía líquido que certificáramos que la inyección traía la vacuna’’, explicó Salvador Ramírez, adulto mayor.

Con ello las personas de la tercera edad se sentían más seguros y contentos pues además de ser ágil la vacunación al no tener que esperar por horas, recibieron la vacuna con la certeza que había una dosis.

Este fin de semana comenzaron a circular algunos videos en los que se puede ver que a algunas personas solo les insertaban la aguja, pero sin que la jeringa fuera cargada con la fórmula contra el Covid-19.

El primer video fue compartido el 30 de marzo, en él se puede observar cómo un enfermero usa una jeringa vacía para simular que inyecta a una mujer en el municipio de Cajeme, Sonora.

Un segundo caso fue en el módulo de vacunación del Parque Hidalgo en Tlalnepantla, Estado de México denunciado por la familia de Francisca Robles denunciaron el 31 de marzo.

El caso que más ha generado revuelo fue el ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Fue la usuaria de Twitter @aletopia quien compartió un clip en el que escribió: "Él es mi tío y la enfermera le hizo creer que lo vacunaron y solo le hace un piquete con la aguja y la jeringa no tiene nada de líquido, pasó en el Instituto Politécnico Nacional de Zacatenco".

También hay otro video en redes sociales, el cual fue grabado en Huixquilucan, Estado de México, en un centro de vacunación para automovilistas en donde se repite la misma escena, una enfermera se acerca a la mujer de la tercera edad, solo clava la aguja y no inyecta ningún líquido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también habló del tema en su conferencia matutina del 5 de abril, y dijo que podría ser un caso realizado por sus "adversarios":