Palacio Nacional: De muro de contención a memorial para víctimas de feminicidio

La valla que rodea el Palacio Nacional con la excusa de salvaguardar al inmueble histórico de la Ciudad de México, ante las manifestaciones por el Día internacional de la Mujer, está en la mira de todos los medios internacionales, ya que se convirtió en un memorial para víctimas de feminicidio.

Desde el fin de semana, cientos de nombres de víctimas de feminicidio fueron plasmados en los muros metálicos que rodean las instalaciones, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne cada mañana con representantes de medios de comunicación.

Testimonios recabados por varios medios digitales señalan que el mandatario nacional no se preocupa lo suficiente por el combate a la violencia feminicida en el país critican las acciones de López Obrador, a quien preguntan cuál es su miedo.

