Denuncian a padre que golpeó salvajemente a su hija con Síndrome de Down

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- La salvaje agresión que ocasionó un padre a su hija con Síndrome de Down, en la ciudad de Tijuana, Baja California, fue denunciada a través de redes sociales.

La usuaria Vanessa González compartió en su cuenta de Facebook fotografías que evidencian como su sobrina Joselin González, de 20 años, recibió fuertes golpes por parte de su padre.

"Siento tanta impotencia de esta situación, mi hermano ya llegó demasiado lejos al pegarle a nuestra sobrina Joselin con Síndrome de Down las autoridades hasta hoy no me han podido resolver nada, Ojalá Y se pueda a ser justicia", comentó en la publicación.