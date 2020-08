¡OSC responden a AMLO! Niegan sus acusaciones

Luego de que Andrés Manuel López Obrador, junto a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, señalaran a varias Organizaciones Sociales Civiles y a la plataforma Animal Político de recibir financiamiento de empresas extranjeras para obstaculizar el desarrollo del Tren Maya, algunas de las instituciones acusadas ya han dado respuesta al presidente.

El primero en declarar al respecto fue Daniel Moreno, director de Animal Político, quien reconoció el financiamiento de las fundaciones Ford y W.K. Kellogg pero con la intención de crear contenido relacionado al trabajo que realizan ambas, así como para crear una división dentro de su plataforma, llamada Animal Social, donde abordan temas concernientes a la desigualdad en México y otros de enfoque social.

Por su parte, la politóloga Edna Jaime, directora de Mexico Evalúa, también señalada por López Obrador, reaccionó afirmando que la información vertida en la conferencia matutina "no es veraz", pues la organización recibe fondos para analizar políticas públicas, como la reforma al sistema de justicia pero no al Tren Maya.

Lo dicho en la conferencia del presidente no es veraz. @mexevalua recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, no el Tren Maya.



No "nos oponemos" a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país (1/2)