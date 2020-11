Novia le suplica de rodillas a su expareja que regrese con ella en calles de Morelia

Morelia.- Con la tecnología de las redes sociales se ha hecho más evidentes los casos en los que mujeres se olvidan de las miradas de la gente y del que dirán, para 'defender' el amor de sus exparejas.

Un nuevo caso ha sido exhibido en redes sociales en donde una mujer se arrodilla frente a su exnovio para pedirle que regresen.

De acuerdo con la publicación del video, los hechos ocurrieron en calles de Morelia, Michoacán.

El video comienza con una pareja de novios tomados de la mano después de comprar un algodón de azúcar, cuando fueron sorprendidos, por la expareja del hombre.

Zas, ¿qué tanto te aferras a tu pasado?, jajaja, ¡esto está canijo!



Cuando te dicen: "No", ¡es no!, qué paciencia de la novia que no se le echó encima, ??#ex #AmigaDateCuenta #Morelia pic.twitter.com/XpafGt8w98