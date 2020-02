No vivas asustado. Conoce los mitos y realidades del coronavirus

El coronavirus ha desatado una "pandemia" de miedo y noticias falsas que comienzan a incrementarse conforme pasan las semanas y el número de contagios aumenta.

Esta semana ha sido caótica para el mundo que se ha visto "tomado" por este virus y ha golpeado a la economía, ya que el temor ha cancelado viajes e importaciones.

Pero antes de entrar en pánico y hacer el tema más grande, hay que conocer las verdades y los mitos sobre este nuevo de coronavirus que nació en la ciudad china de Wuhan.

Y ante todo, saber que el Covid-19 es más letal que la gripe, pero menos que el SARS y el MERS.

Según las cifras de la Organización mundial de la salud (OMS) hay más de 82,170 casos confirmados y se han producido unas 2,800 muertes.

Especialistas han explicado que la tasa de mortalidad se calcula dividiendo el número de personas que han muerto debido a la enfermedad por el número de casos totales de la misma.

Así, según la OMS, la tasa de mortalidad del covid-19 en China, que es el país con un mayor número de personas contagiadas, es del 3.4% y fuera del país asiático, desciende al 1.3%.

La mortalidad de la gripe estacional se sitúa en un 0.1% de mortalidad.

En el caso del coronavirus SARS, la tasa de mortalidad fue del 10%: de los más de 8,000 casos detectados, hubo 774 muertes.

En el caso del MERS, en 2012, la mortalidad fue incluso mayor, de entre el 20% y el 40% por ciento.

La OMS ha sido clara: no se sabe de dónde proviene, no existe –hasta el momento– una vacuna, y aunque tiene similitudes con la gripa, hay muchas diferencias.

Estos son algunos de los mitos más grandes del Covid-19 y que son avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

MITOS

+ Puede llegar a contagiar a una persona hasta 8 metros de distancia con un estornudo

FALSO. E l virus es expulsado tanto con los estornudos como con la tos, pero estas llega a un metro de distancia. Hay que tomar las debidas precauciones con las personas enfermas, pero no exagerar.

Puedes contagiarse a través de monedas y billetes

FALSO. Aunque se continúan haciendo pruebas, el Covid-19 podría sobrevivir en una superficie durante unas horas. Sin un objeto fue contaminado, el riesgo de que una persona se contagie por tocarlo, son mínimas.

+ ¿Se puede matar el nuevo coronavirus rociando el cuerpo con alcohol o con cloro?

NO. El alcohol y el cloro pueden servir para desinfectar las superficies, siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes, pero si ya estas infectado no hay manera de matar el virus.

+ ¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el coronavirus?

NO. Las vacunas contra la neumonía no brindan protección. El virus es nuevo y diferente, además de que las investigaciones sobre el continúan.

+ ¿Los antibióticos sirven para prevenir el COVID-19?

NO. Esto medicamentos no son efectivos para tratar esta enfermedad, ya que esta es provocada por un virus, señala la Secretaría de Salud federal.

VERDADES

+ NO IMPORTA LA EDAD. Aunque la mortalidad por el Covid-19 está enfocada en personas mayores de 60 años y con padecimientos respiratorios, el virus puede infectar a personas de todas las edades

+ HASTA 14 DÍAS DURA EN INCUBAR.

Respecto al periodo de incubación del COVID-19, éste oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días.

+ ¿PUEDO EVITAR CONTAGIARME?

La OMS explica que si se está en una zona de "peligro" en la que el virus se ha esparcido –como Asia– las probabilidades crecen, pero hay acciones que pueden evitarlo. Se recomienda, además de la higiene en general (lavado de manos), no fumar, no tomar remedios herbarios tradicionales y no automedicarse con antibióticos u otros medicamentos.