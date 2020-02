“No podemos actuar de manera inhumana”: AMLO tras arribo de crucero a Cozumel

“No podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias”, dijo el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador luego de que el gobierno permitiera el arribo del crucero MSC Meraviglia al puerto de Cozumel porque Jamaica e Islas Caimán habían negado el desembarco por un posible caso de COVID-19.

“No podemos cerrar nuestros puertos ni los aeropuertos o actuar de manera asilada o rechazar a quienes vienen a México o transitan”.

Afirmó que únicamente es necesario cuidar la cuestión sanitaria. “Se aplica un protocolo pero no se le puede negar a nadie el arribo a nuestro país. Si se detectara un caso, se atiende pero tenemos información de que no existe esa posibilidad. No podemos actuar de manera inhumana”.

López Obrador dijo que México se ha caracterizado por su apoyo a quienes han sido perseguidos y por su solidaridad. Aseveró que aunque hubieran personas infectadas en el crucero se les ayudará porque es un tema de humanismo.