No hay donde poner a los muertos de Covid-19: Denuncia empleado del IMSS

Tijuana- A través de las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos de la situación del coronavirus que se vive en los hospitales del IMSS en Tijuana, Baja California.

El #TijuanaSOS se hizo tendencia en Twitter para denunciar que no había lugar en los hospitales del IMSS de la ciudad de Tijuana para mantener los cuerpos de las personas fallecidas por Covid-19.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, la persona que graba muestra varías camillas con fallecidos por coronavirus guardados en un archivero.

"No hay donde ponerlos" dice el hombre en el video.

También circularon imágenes de un tráiler en las instalaciones del Hospital General Regional No.1 del IMSS que presuntamente iba a ser utilizado para cargar los cuerpos de las personas fallecidas por Covid-19.

Clínica 1 , TIJUANA

No me gusta ser pesimista pero si realmente necesitan ver para creer ... pues. Ya no caben los muertitos pic.twitter.com/ub5igzx8U9