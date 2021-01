No excluir a indocumentados; la petición de la cónsul de México al Gobernador de Nebraska

México. La vacunación contra el virus del SARS-COV2 se han convertido en los temas de los últimos días, la espera en los países ante la calendarización proporcionada por cada gobierno, han hecho que la población comience a cuestionar el tiempo que tardaran en recibirla.

Hace algunos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló acerca de las negociaciones con organizaciones civiles para buscar que migrantes se apliquen la vacuna.

A esta petición se suma hoy Guadalupe Sánchez, cónsul de México en Nebraska solicitó a Pete Ricketts, gobernador de dicha región estadounidense que reconsidere su decisión de no vacunar a los migrantes mexicanos indocumentados contra la COVID-19.

A través de una carta publicada en redes sociales, la diplomática mencionó que fue preocupante escuchar el mensajes del 4 de enero en el que mencionó que los trabajadores indocumentados de las empacadoras de carne, no recibirían la vacuna.

En la carta que fue difundida en redes sociales, la cónsul le recordó al gobernador de Nebraska que los trabajos realizados por mexicanos en dicha región son una contribución importante a la cadena de distribución alimentaria de Nebraska y EUA.

Letter from our consul to the governor of Nebraska.



Carta de nuestra cónsul al gobernador de Nebraska. pic.twitter.com/gNt8GvIpK5