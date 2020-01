El presidente manifestó que México está por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención

"No a la guerra, sí a la paz": López Obrador sobre conflicto entre EUA e Irán

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy su postura de neutralidad ante la tensión entre Estados Unidos e Irán, e hizo votos porque se evite un conflicto armado.

"No al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"Nuestra postura es de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, si a la paz", declaró.