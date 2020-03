Niños tendrán que comprobar que se lavaron las manos o no entran a la escuela: SEP

Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que aquel el estudiante que no lleve una hoja en la que sus padres o tutor verifiquen que se lavaron las manos, no podrán ingresar a la institución educativa

Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que las vacaciones de Semana Santa se van a extender del 20 de marzo al 20 de abril; sin embargo, aún queda una semana de clases del 16 de marzo al 20.

Comentó, que durante estas fechas, el estudiante que no lleve una hoja en la que sus padres o tutor verifiquen, a través de una firma, que se lavaron las manos antes de salir y que no tienen temperatura no podrán ingresar a la institución educativa.

"Se trata que al llegar a la escuela los padres entreguen una hoja en la que se diga que los niños sí se lavaron las manos antes de salir de casa y que aseguren que el niño no tiene fiebre. Que no tiene síntomas", dijo.

"Dicha hoja deberá estar firmada para que el menor pueda ingresar a su escuela. Hay que recalcar que el formato se integrará en todo el sistema informativo", comentó.