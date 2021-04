Niño muere tras ser succionado por filtro de agua en parque Xenses de Xcaret

Playa del Carmen.- Luego de haber sido succionado por el filtro de agua de una atracción del parque Xenses de Xcaret en Playa del Carmen, un niño de 13 años perdió la vida horas después en un hospital de la localidad.

Desde antes de la muerte del menor, su padre el cardiólogo Miguel Luna Calvo denunció públicamente una serie de irregularidades, tanto por parte de la administración del parque, como del personal médico de la clínica donde el menor fue atendido.

Cabe destacar, que al pequeño Leonardo lo habían llevado al parque Xenses como premio por haber sido muy valiente y vencer al coronavirus. Esto de acuerdo con las declaraciones de sus padres en las redes sociales.

En el comunicado publicado por Grupo Xcaret, la empresa aclara que desde un principio ha mantenido buena comunicación con la familia del menor, además de ello, se mostraron en completa disposición de colaborar para las investigaciones correspondientes.

Aunado a lo anterior, en dicho comunicado se explica que la empresa reconoce que el accidente se originó debido a un "error humano" de acuerdo con el curso que llevan las investigaciones, dicho error consistió en unas reparaciones no autorizadas en la zona donde ocurrió el incidente.

En redes sociales, la comunidad de internautas ha comenzado una campaña para exigir a las autoridades que se tome acción en el caso para castigar a quienes resulten responsables de esta tragedia.

Esto generó que desde tempranas horas de la mañana, el término Xcaret se volviera tendencia en las redes sociales, por el momento, continúan surgiendo posts de protesta ante esta situación que parece entramarse de una serie de negligencias.

Cabe destacar que pese a la tragedia, la empresa Xcaret continuó promocionando sus instalaciones. Acción que fue percibida como una manifestación de su indiferencia ante el caso.

Beware that Xcaret grup park Xsenses is a dangerous place, where kids can die due to a negligent care of water filters, and be dragged and drowned by it. RIP Leonardo Luna, just 13 years old. #JusticiaParaLeo #justiciaparaleonardo pic.twitter.com/6ZEM68BDOk