Niño adopta a pollo luego de que su papá le prohibiera tener perro

Chihuahua.- A través de un grupo de Facebook, una mujer dio a conocer la particular historia de su hijo y su inusual mascota. Según cuenta, a raíz de que el padre del menor le prohibiera tener un perro como mascota, uno de sus vecinos le regaló un pequeño pollito como mascota, tras cuidarlo por unos cuantos meses, el animal pronto creció para convertirse en todo un gallo.

Pese a que al principio, los padres del niño pensaron que el animalito no sobreviviría por mucho tiempo, con el paso de las semanas comenzó a crecer más y más. Y ahora ya tiene aspectos similar al de un gallo adulto a sus 4 meses de edad.

Cabe destacar que la persona que le regaló el pollito es el hombre que le vende croquetas al niño, quien pese a que no lo dejan tener perro, le da croquetas a un gato callejero.

Según el testimonio de la madre, el pequeño cuida mucho a sus dos mascotas con la esperanza de que su padre lo deje tener perro al ver que es un niño responsable.

Aunado a lo anterior, el niño suele ver imágenes y videos en Internet a través del grupo de Facebook Club oficial de acariciadores de Perritos. Su madre afirma que adora el contenido que se publica en dicho espacio.

En la serie de fotografías que se compartieron, aparece el niño en compañía de su gato y su pollo al que bautizó como "Joaquín". Mismo al que pasea por las calles con ayuda de una correa.

"Les contaré una historia. Él es mi hijo, su papá no le permite tener un perro, así que a un gato callejero le da croquetas, en dónde compra las croquetas el señor le regaló un pollito, ( pensamos que no duraría mucho) y pues, creció y mi hijo lo saca a pasear. Se que no es un perro pero él trata de demostrar que es cumplido con cuidados y alimento y espera algún día su papá le permita tener un perrito le encanta este grupo por eso entramos en mi face, para poder ver fotos e historias de sus perritos"