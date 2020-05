Niña de 10 años crea una cortina para poder abrazar a sus abuelos

Riverside, California.- Con el añoro de volver a abrazar a sus abuelos una niña de 10 años decidió crear un invento para poder expresar su amor por sus seres amados de manera segura ante el COVID-19.

Se trata de la pequeña Paige Okray quien con ayuda de una cortina de baño y varias bolsas ziploc, trabajó por varias horas para lograr crear lo que bautizó como ´cortina de abrazo´.

El invento está hecho totalmente de materiales reciclados y cuenta con un par de ranuras para los brazos, las cuales están cuidadosamente ubicados para permitirle darle un abrazo a sus queridos abuelitos.

Los hechos ocurrieron en un domicilio situado en un área residencial de Riverside, en el estado de California en Estados Unidos.

Tras la publicación del caso en las redes sociales, este causó diferentes reacciones entre la comunidad de Internet, quienes aplaudieron la creatividad y responsabilidad de la pequeña.

This 10-year-old girl wanted to hug her grandparents so badly during the pandemic she put her creativity to work. Amazing. ?? https://t.co/o3rNN476MX