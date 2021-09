Multa INE al PT Nuevo León por casi 120 millones de pesos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral sancionó al Partido del Trabajo, con 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

El pleno consideró fundado el procedimiento de queja en materia de fiscalización al comprobar un beneficio que ingresó al patrimonio del Partido del Trabajo (PT) a través de personas físicas que guardan como condición en común ser militantes de dicho partido.

La queja presentada en 2017 por el PRI fue por la presunta transferencia de recursos provenientes del gobierno del estado de Nuevo León destinados a la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) a militantes del Partido del Trabajo.

Entre 2015, 2016 y 2017, María Guadalupe Rodríguez, ex diputada local y esposa de Alberto Anaya dirigente nacional del PT, recibió un monto de 260 millones de pesos provenientes del gobierno de Nuevo León y con estos recursos emitió 123 cheques que fueron depositados en la cuenta de Héctor Quiroz García, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en el estado de Aguascalientes, por 59 millones 935 mil 347 pesos.

El PT no recibió de manera directa recursos provenientes de María Guadalupe Rodríguez Martínez o de los demás ciudadanos que recibieron recursos por parte de la citada ciudadana, ya que no se encontraron registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido que muestren rastro de ello; sin embargo, los recursos fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI, hechos que fueron informados por la Secretaría de Educación Pública.

Es así que el INE determinó imponer al PT una sanción equivalente al 200% del monto involucrado de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos, es decir, 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

Además, se dio vista a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de su competencia, determinen lo conducente.

