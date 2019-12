Mujer es puesta en libertad tras asesinar a su marido accidentalmente

Las autoridades no aclararon si la pareja contaba con permiso de aportación de armas de fuego

Tras haber asesinado a su esposo de un balazo en la cabeza durante una selfie, una mujer de 24 años de edad quedó en libertad luego de que un juez determinara que fue un accidente.

No obstante, el caso quedará abierto para así continuar con las investigaciones pertinentes para completar trámites internos.

De acuerdo con las autoridades, se llegó a dicha conclusión debido a que no hay registro de que hubieran tenido alguna discusión previa sumado a que la fémina no tenía la más mínima experiencia en manejo de armas de fuego. Es por eso que se considera que la acción no fue premeditada.

Cabe destacar que no se aclaró si contaban con permiso para portar armas de fuego, si embargo, Rodrigo Chaires, delegado de la Fiscalía General de Coahuila afirmó que esta no es información de dominio público.

Por el momento, la hoy viuda fue canalizada a Atención a Víctimas para familiares y la mujer.