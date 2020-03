Mujer es brutalmente golpeada por nieto de 'magnate' de un medio en México ¡Ya lo sacaron del país!

Una mujer de quien se reserva su identidad causó conmoción en las redes sociales después mostrar imágenes en las que está brutalmente golpeada.

La usuaria de Twitter identificada como María Ampudia, exhibió la agresión contra la mujer y acusó a Alexandro Struck Azcarraga de ser un 'golpeador y homicida'.

Afirmó que el presunto agresor, es nieto del dueño de Grupo Fórmula, Rogerio Azcárraga Vidaurreta.

En las imágenes se puede ver que la mujer está muy golpeada de la cara y cuerpo, con marcas en el cuello por un intento de asfixia, además de la marca de una mordida en su brazo.

La mujer que exhibió el caso en sus redes sociales informó que tuvo que retirar el tuit con las fotografías de la agresión a petición de la víctima, pero las imágenes ya se habían viralizado.

Siempre me proclamará en contra de la violencia sea contra quién sea.

Amigos, a petición de la afectada debo bajar este tuit no sin antes decir, QUE LA VIOLENCIA DEBE DENUNCIARSE, Que los feminicidios no tiene que ver con clase social. Tiene que ver con ASESINOS Y PSICÓPATAS. pic.twitter.com/hPD6yD7spW — Maria Ampudia (@MariaAmpudiaG_) March 11, 2020

María Ampudia, publicó en Twitter una presunta carta de la víctima, dirigida a Alexandro Struck Azcarraga y a los padres del joven.

"Quiero que sepan que los quise muchísimo a los tres, fueron una parte muy especial de mi vida y les agradezco Andrea y Alejandro, todas las atenciones que tuvieron conmigo a lo largo de mi relación con Alexandro, comenzó así la joven la carta.

La mujer reveló y detalló que vivió cuatro eventos de agresión y violencia por parte de su pareja Alexandro.

Carta de la víctima de Alexandro Struck Azcarraga. ¿Los millonarios pueden ser violentos? ¿La justicia es para pobres? EN LA FAMILIA, INICIA LA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL.@RADIOFORMULA ¿Algún comentario?#nIUNAMENOS #YOSITECREO

FAMILA AZCARRAGA espero comentarios ?? pic.twitter.com/Y20GAoQFEY — Maria Ampudia (@MariaAmpudiaG_) March 13, 2020

Por su parte, la periodista y conductora, Adela Micha dio a conocer que el joven ya fue 'sacado' del país para evitar su arresto.

"Yo he estado en contacto con esta joven, está descompuesta, está desencajada evidentemente...los padres no permitan que su hijo pase inpunemente por esto y si hay que tratarlo pues que se trate, no es un arreglo entre particulares", comentó Adela durante su noticiero en El Heraldo Radio.

La comunicadora asegura que la mujer víctima de violencia está 'atemorizadísima' y que está siendo 'brutalmente amenazada', afirmó que la joven presento la denuncia correspondiente con las autoridades, pero a partir de esto la amenazaron de muerte.

El hecho causa indignación porque ocurre a pocos días después de la marcha del 8 de marzo y el paro nacional #UnDíaSinNosotras, que buscaban 'levantar la voz' contra la violencia a las mujeres.

Cabe resaltar que Grupo Fórmula se unió al paro nacional del pasado lunes, #UnDíaSinNosotras como protesta contra la violencia de género.

Con información de Aristegui Noticias.