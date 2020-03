Mujer afirma que los cosméticos son cosa del diablo y se hace viral

Una mujer se hizo viral en redes sociales, luego de afirmar que los cosméticos son cosa del diablo, y señala que usar dichos artículos es como “abrir la puerta al infierno”.

En dicho video, una pareja es intervenida por una mujer, quien es grabada mientras hablas de la relación que existe entre el maquillaje y el diablo.

La mujer señala que los grandes empresarios de la industria del maquillaje, venden su alma al diablo para ser exitosos.

A sí mismo, la mujer aconseja a otras a no usar maquillaje, e indica que el infierno es un castigo honroso, pues ella ya lo vio.

"En el infierno no hay ni una gota de agua, no hay comida, no pueden dormir, es tormento eterno", dijo.

Aseguró que tampoco las mujeres pueden aretes o cualquier tipo de joyería y que lo único que las mujeres deben portar es un rosario y una medalla bendecida.