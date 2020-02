Miau Miau... ¡Feliz día del gato!, ¿pero, por qué te gustan tanto?

Ellos tienen siete vida y tres veces al año se celebra su día.

Los gatos, esas mascotas silenciosas y para algunos –creídas– son los favoritos de muchas personas debido a su independencia.

Eso me dicen. Los gatitos no son para nada como lo perritos, quienes sufren de amor por sus dueños, son empalagosos y corren hacia ti apenas te ven.

Pero, "amantes de gatos" no me maten, en mi experiencia con felinos sé que también aman a sus dueños, los siguen y se ponen tristes en su ausencia. Así que queda claro que no sólo quieren conquistar al mundo.

Hoy 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, un festejo que data de 2009.

La historia de este día es por Socks (calcetines) el gatito del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien se hizo famoso durante su mandato.

Socks murió de cáncer el 20 de febrero de 2009, de ahí la fecha de esta conmemoración. La idea es recordar que estos animales necesitan ser cuidados y no abandonados.

DOS FECHAS MÁS

El 8 de agosto también es el Día del Gato, esta fecha fue promovida por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal.

Y ya para cerrar el año, el 29 de octubre se celebra en Estados Unidos, el Día Nacional del Gato a propuesta de Colleen Paige, una experta en el comportamiento de los gatos.

Según un estudio realizado por Denise Guastello, profesora de psicología en la Universidad de Carroll, en Wisconsin, señala que las personas con mayor inteligencia, personalidad y cultura general, son más proclives a tener un felino.

Agrega que el dueño de un gato, dado su carácter más hogareño e introvertido, "tal vez está más en casa leyendo un libro, ya que tu gato no tiene que salir a dar un paseo", dijo Guastello en un artículo en LiveScience.

Otro estudio de la Universidad de Texas, señala que los "amantes de los gatos" son más reflexivos e introvertidos, menos estables anímicamente, pero también tienen un pensamiento más abierto e imaginativo.

¿Te identificas con alguna de estas características?