México: listo para recibir 7 millones de turistas en Semana Santa y Pascua

En el próximo periodo de Semana Santa y Pascua, México se encuentra listo para reactivar la actividad turística ya que espera recibir a por lo menos 7 millones de visitantes, incluidos tanto nacionales como extranjeros.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en los primeros días de este periodo vacacional, es decir, la Semana Santa, representarían para el sector terciario una derrama económica de más de $21,150 millones de pesos, con la llegada de más de 5.6 millones de turistas viajando por el país.

En tanto que para la semana de Pascua lo que se espera es una derrama económica de casi $5,290 millones de pesos, con el arribo de 1.4 millones de visitantes en los diversos destinos.

El dirigente de dicho organismo, José Manuel López Campos , refirió que en total, lo que se prevé es que 5.35 millones de mexicanos salgan a visitar algún destino de México y que 1.67 de los turistas sean extranjeros.De esta manera, la derrama económica total entre vacaciones de Semana Santa y Pascua representaría casi $26,500 millones de pesos al sector turismo, así como una afluencia de paseantes de más de 7 millones de personas.

El líder de la Concanaco-Servytur consideró que aunque empieza la recuperación económica del sector, aún se encuentras lejana a los resultados de 2019, previo a la pandemia, cuando se registraron ingresos por $52,893 millones de pesos.Agregó que esas cifras son una perspectiva positiva para los negocios del ramo turístico luego de un 2020 paralizado en esa actividad como consecuencia de la pandemia del Covid-19.Subrayó que las cifras calculadas si bien no son las mejores, sí son alentadoras como un nuevo impulso para la actividad luego de más de un año de crisis, que viene a reactivarse por la confianza por viajar de los mexicanos al tenerse un descenso en casos en los últimos días en los estados, así como el hecho de que ninguna entidad esta en color rojo en el semáforo epidemiológico nacional."Los negocios del sector, hoteles, restaurantes, transportistas y de otros servicios están optimistas, y han hecho todo el esfuerzo para implementar los medidas y protocolos sanitarios para evitar posibles contagios de Covid-19", acentuó.López Campos consideró que las vacaciones de Semana Santa serán un gran reto para avanzar en la recuperación económica del sector turismo, para comprobar la eficacia de los protocolos sanitarios y medidas preventivas para evitar contagios, y para recuperar la confianza de los mexicanos para salir a recorrer el país con destinos seguros y establecimientos certificados. Pero ante todo, apuntó, lo más importante es la responsabilidad y solidaridad de todos para el cumplimiento de las recomendaciones y medidas sanitarias implementadas, ya que no habrá recuperación económica sostenible si se presenta una nueva ola de contagios y hay un retroceso en los semáforos epidemiológicos y volvemos a las restricciones de actividades no esenciales, horarios y aforos en los establecimientos.