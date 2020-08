México Libre de Zavala-Calderón: ¿va o no va con todo y sus irregularidades?

Tras detectarse al menos 19 irregularidades en el manejo de sus ingresos y gastos, Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre), de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, será multada con 2.3 millones de pesos.

La organización dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por algunas de esas irregularidades; además, serán sometidas a discusión y votación este viernes ante el Consejo General del INE para determinar si recibió aportaciones de personas no identificadas.

México Libre perfila como el más multado por el INE

Según el informe que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización sobre los ingresos y egresos de las seis organización que solicitaron participar en el proceso para obtener su registro como partidos nacionales, México Libre incurrió en múltiples anomalías, como no presentar muestras de servicios contratados, omitir presentar contratos de prestaciones de servicios, no presentar las credenciales de elector de los aportantes; además de recibir 1 millón 61 mil pesos de personas no identificadas, entre otras.



México Libre Zavala-Calderón

El pasado mes de febrero, la excandidata a la presidencia, Margarita Zavala, acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) a presentar la solicitud de registro de México Libre como partido político, luego de un año de mítines, asambleas y afiliaciones para poder competir en las próximas elecciones de 2021.



Durante el acto, Zavala aseguró que no sería ella quien se presente como candidata para 2021 y que aún estaba por definir tanto su papel como el de su esposo, Felipe Calderón, dentro de la organización.



Primer round

En la contienda para la Presidencia de México de 2018, la excandidata independiente retiró su candidatura luego de perfilar en el cuarto lugar de de las encuestas de intención de voto, con una medición del 4 por ciento, e incluso en algunas iba disminuyendo.



En ese momento, Zavala indicó que su decisión estaba motivada a un principio de "congruencia y honestidad política", un hecho que sucedió a 44 días para las elecciones presidenciales.



A sus razones para retirar su candidatura de 2018, Zavala añadió su inconformidad ante la carencia de un sistema de segunda vuelta electoral, una elección polarizada y condiciones de inequidad tanto económica como en spots publicitarios para las campañas.



Previamente, la entonces aspirante a la presidencia, había dejado el Partido Acción Nacional (PAN) por discrepancias con la dirección y para concurrir como independiente a los comicios.