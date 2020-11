Sería "suicida" haber retornado a Cienfuegos y no hacer nada, asegura Ebrard

MÉXICO.- El gobierno de México dijo el jueves que un acuerdo con Washington para regresar al ex secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, acusado de ayudar a narcotraficantes, se aplicará a cualquier funcionario acusado de este tipo de actos de corrupción y ya no se les enjuiciará en Estados Unidos.

La explosiva declaración pondría fin a una tradición de décadas en la que la mayoría de los casos notables de narcotráfico y corrupción han sido llevados a tribunales al norte de la frontera.

"Quienes resultan responsables de acuerdo a nuestras leyes, serán procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México y no en otros países y esa es la base que se ha alentado este acuerdo", dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. "Es lo que se ha convenido, lo que se ha conversado, y lo que se ha sostenido con las autoridades de los Estados Unidos".

Las autoridades estadounidenses no han dejado entrever que el acuerdo va más allá del caso Cienfuegos.

La declaración de Ebrard no es clara en cuanto a si México continuará extraditando a acusados de narcotráfico para que enfrenten cargos en tribunales de Estados Unidos, como se ha hecho en el pasado, o si solo se refería a funcionarios acusados de colaborar con grupos narcotraficantes.

El martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el retiro de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Cienfuegos, que fue devuelto a México en aras de conservar la cooperación transfronteriza. La decisión tuvo lugar después de que según varios medios, México había amenazado con expulsar al director regional y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el jueves esas versiones: "No amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue expresar nuestra inconformidad".

"No amenazamos nosotros de expulsar a los agentes. Dijimos que queremos que se nos informe y que se respete los acuerdos de cooperación", agregó.

Sobre el caso, López Obrador dijo que "es una gran injusticia juzgar a inocentes".

"No se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas", afirmó el presidente, que describió el caso como un asunto de soberanía nacional. "No porque se trata de agencias o instancias de justicia de otros países que ellos son los poseedores de la rectitud y la justicia".