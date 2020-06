'México debe salir adelante y seguir con la transformación': AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que México debe seguir hacia adelante y seguir con la Transformación de la vida pública del país.

Antes de salir de Palenque, Chiapas, rumbo a Cancún, Quintana Roo, el mandatario exhortó a través de un video publicado en redes sociales, a sus adversarios, a los que calificó como conservadores, a que "no coman ansias", ya que en 2022 podrán convocar a la gente y decidir si continúa o no como presidente.

"Tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México porque la peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción y por eso no podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que yo me vaya del gobierno", expuso.

López Obrador acusó que estos grupos actúan de forma individualista y sobretodo están en contra del destierro de la corrupción y seguir tendiendo privilegios del gobierno.

El jefe del Ejecutivo recordó que el próximo año habrá elecciones y ahí el pueblo podrá optar por regresar al régimen conservador y de corrupción o apuntalar la transformación de México.

"Que no coman ansias; yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda (...) yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente", señaló.