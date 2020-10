Mexicanos apuran últimas horas antes del cierre de cementerios

CIUDAD DE MÉXICO.- Los vecinos de Chalco, en el Estado de México, apuran este viernes las últimas horas, antes de que el panteón cierre sus puertas por disposición oficial el 1 y 2 de noviembre, para limpiar las tumbas de sus seres queridos y preparar su llegada el Día de Muertos aunque no puedan estar presentes.

La señora Constantina Martínez limpia la tumba de su marido bajo el sol del mediodía después de muchos meses sin acudir al panteón de Xico Chalco por la pandemia.

"Vine a dejar unas flores, a visitar a mi marido. Tiene mucho tiempo que no vengo con toda esta epidemia y ahora me di una escapada y vine. Siempre vengo el día 2 de noviembre pero como van a cerrar no va a haber oportunidad de venir ni un ratito", dijo a Efe.