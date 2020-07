Medidas sanitarias en el mundo, ¿excesivas?

En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de salud Hugo López Gatell fue cuestionado sobre las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Federal para contrarrestar los efectos de la pandemia por Covid-19 en México.

Un sector de la opinión pública las ha catalogado como "tibias" y "poco restrictivas", por lo que en su intervención, López Gatell comentó que la perspectiva que tomaron desde la Secretaría fue más bien de brindar sugerencias de medidas que son complementarias entre sí, como el uso de cubrebocas, que ha descrito como "no obligatorio".

Comparó las medidas más severas que se han tomado en otros países y desestimó los resultados que en ellos dieron frente al Covid-19.

Medidas en otros países

China, siendo el epicentro de la pandemia, fue el país que más rápido tomó medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, por lo que decretaron cuarentena obligatoria a 11 millones de residentes de Wuhan y poco después la restricción social se perneó a todo el país.

Wuhan fue la ciudad con el primer caso de Covid-19

Hoy día, el gigante asiático ha salid avante a la situación y paulatinamente ha regresado a la vida cotidiana en el marco de la "nueva normalidad".

Tras China, el siguiente país que más se vio afectado fue Italia; los ítalos decretó el 9 de marzo la cuarentena en todo el territorio, luego de registrar 7,375 casos y 366 defunciones para aquel momento.

Sin embargo, la restricción fue aplicada tenuemente, e incluso algunos partidos de fútbol de la Serie A se llevaron a cabo (como el clásico de Milán) donde se aglomeraron varios aficionados. Acto que muchos señalan como catalizador en el disparo exponencial de contagios.

Para el 21 de marzo la cuarentena fue decretada como obligatoria. Hoy el país de la bota ha disminuido considerablemente la ola de contagio y ya se ha permitido poco a poco que los italianos se unan a la "nueva normalidad".

Un partido de fútbol que fue rodeado por la polémica fue el del Atalanta italiano y el Valencia español, por los octavos de final de la Champions League. El mismo fue celebrado con aficionados en Milán en medio de el aumento de casos de Covid-19.

El partido Atalanta v Valencia fue considerado como una bomba de contagios

Muchos expertos afirman que España importó contagios precisamente luego de celebrarse dicho encuentro, cuando los aficionados valencianos retornaron a territorio español.

El 14 de marzo se decretó el estado de alarma por la crisis de coronavirus en España, ordenando el confinamiento a los residentes del país. La policía patrullaba las calles y, de encontrar a alguien en el exterior, les indicaban que regresaran a sus hogares.

España ha logrado salir adelante y gradualmente ha terminado con el confinamiento.

Los jefes de estado de Francia y Alemania cancelaron todos los eventos públicos

Alemania y Francia fueron de los primeros países en restringir la movilidad social, además de controlar férreamente sus fronteras, por lo que domaron la ola de casos prontamente y hoy ya han reaperturado incluso, algunos espacios públicos de recreación, y hasta eventos deportivos.

Recomendaciones sanitarias en Leicester, Inglaterra

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue uno de los actores políticos mundiales que más incrédulo se mostró frente a la gravedad de la pandemia por lo que fue tardo en aplicar la restricción obligatoria, y fue hasta el 23 de marzo cuando se ordenó. Al igual que en Italia y España, los contagios han disminuido drásticamente por lo que incluso, ya hasta se permitieron terminar la liga de fútbol de primera división.

Las medidas neozelandezas les permiten hoy estar libres de contagios

Australia y Nueva Zelanda son los casos de éxito más relevantes, pues la pronta acción y sobre todo la restricción en sus fronteras, permitieron controlar la pandemia mucho antes que en el resto del mundo. La primer ministra neozelandesa, Jacinda Ardern ha sido reconocida globalmente por lograr que su país fuera el primero libre de casos de Covid-19 en el orbe.

Malas decisiones

No así Estados Unidos, que ha sido de los países donde menos acciones se tomaron, al menos a nivel federal, dejando la decisión del manejo de las restricciones en los gobernadores (caso similar en México). En un principio California, Nueva York, Washington e Illinois fueron los que se alzaron como pioneros, y pronto el resto del país adoptó las medidas pertinentes.

Trump describió el uso de mascarilla como un acto patriota

Donald Trump, mandatario estadounidense, no sólo minimizó el impacto del Covid-19, sino que se rehusó por mucho tiempo a mostrarse públicamente implementando en su persona las medidas sanitarias; sin embargo, apenas hace unos días, apareció públicamente con una mascarilla, y reconoció que portarla es un acto patriota y que aporta a la lucha contra la pandemia.

Actualmente Estados Unidos lidera la infame estadística de más casos a nivel mundial con 4,277,225 y 150,310 muertes. A pesar de eso, las actividades deportivas, particularmente el fútbol soccer y el béisbol, han retornado, aunque con la restricción de hacerlo sin público.

Bolsonaro fue diagnosticado con Covid-19

Brasil, segundo lugar a nivel mundial en número de casos (2,447,917 y 87,740 defunciones) tampoco tomó medidas restrictivas, todo impulsado por el presidente Jair Bolsonaro, que ha criticado las medidas y recomendaciones de la OMS, describiéndolas como "histéricas". Bolsonaro fue diagnosticado con Covid-19 en semanas pasadas y su salud mejora, pero las restricciones brasileñas siguen siendo tenues.

¿Y México?

Mundialmente, México ha sido señalado como uno de los países donde menos restricciones se impusieron de cara a la pandemia; en un principio el presidente López Obrador aseguró que el virus no llegaría al país, y de hacerlo no impactaría fuertemente. Consecuentemente no decretó ningún tipo de prohibición ni medida, por lo que cada gobierno estatal impulsó sus medidas propias.

El presidente de México ha respaldado el trabajo de Hugo López Gatell

Mucho se ha polemizado al respecto, pues entre contradicciones, ironías y hasta bromas, el gobierno federal ha manejado la crisis sanitaria como mejor le ha parecido, dejando la mayor responsabilidad en manos del subsecretario de salud Hugo López Gatell, quien popularizó una de las frases que quedarían para la posteridad y que muchos retomarían en el contexto social que nos encontramos.

Quédate en casa

Hoy día, México es el lugar número seis a nivel mundial en casos de contagios con 395,489 afectados y 44,022 fallecidos, por lo que muchos detractores del Gobierno Federal, han señalado al presidente y a su equipo como responsables indirectos de tantos decesos, mientras que otros afirman que la culpa finalmente reside en la población que actuó irresponsablemente.

Lo que es un hecho que el país aún no logra disminuir la estadística pero las actividades económicas ya se han retomado prácticamente en todo el territorio nacional, con algunas excepciones locales y recomendaciones que cada estado ha determinado, pero en ningún caso la prohibición ha sido una de ellas.