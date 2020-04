Me alegra mucho que empresarios sepan que no habrá rescate fiscal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar muy contento de que la clase empresarial esté dando por hecho que no habrá rescate fiscal, ni condonación de impuestos ante la emergencia económica que está desencadenando la pandemia del COVID-19.

"Eso me alegra mucho, de que ya vayan dando por descontado que no habrá privilegios fiscales, no va a haber condonación de impuestos, no va a haber rescate, a grandes empresas, bancos, no va a haber rescate en general, mucho menos para los grandes", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"El rescate es al pueblo de México, se le va a rescatar a los olvidados, los marginados, los pobres, a los que siempre se les ha hecho menos, por eso me gusta que ya van sabiendo por anticipado cuál es cuál es nuestra postura porque no puede ser que digan antes no estoy de acuerdo si todavía no lo sabían", apuntó.

El domingo, al presentar su informe trimestral de gobierno, López Obrador informó que se privilegiará la dispersión de recursos para los programas sociales, hasta llegar a los 22 millones de beneficiarios, se crearán 2 millones de empleos y se otorgarán 100 mil créditos a las pymes.

Sin embargo, este plan fue criticado ampliamente por diversos sectores económicos, como la Concamin, quienes consideraron que sin un plan integral, México está condenado a sentir los efectos de lo que puede ser la peor recesión económica en 100 años.

"No es lo que los empleadores esperaban, lo que necesitan, las consecuencias pueden ser graves", advirtió Francisco Cervantes, presidente de la Concamin.

Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, criticó que el mensaje de López Obrador solo haya sido un discurso de divulgación ideológica y haya abandonado su papel como jefe de Estado y convocar a la unidad nacional.

El jefe del Ejecutivo agradeció que haya empresarios con dimensión social que estén apoyando la situación compleja que vive el país procurando no despedir a sus trabajadores y garantizando su sueldo.