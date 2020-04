Me agredieron con cloro, me cayó en los ojos: enfermera 'explota' tras ataque

Zapopan.- A través de las redes sociales una enfermera denunció que fue atacada por unas personas que viajaban a bordo de una camioneta quienes le lanzaron cloro el cual alcanzó a caerle en los ojos.

La enfermera agredida fue identificada como Paulina Solorio quien labora en la clínica 171 del Insituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Paulina publicó en sus redes sociales un video en donde denunció la agresión de la que fue víctima por parte de desconocidos.

"No solo es el daño hacia mi ropa, fue el daño a mi persona, me cayó en los ojos y no se vale", dijo la mujer mientras mostraba su filipina manchada por el cloro.

Con lágrimas de impotencia, la enfermera pidió detener las agresiones hacia el personal de salud que "lo único que estamos haciendo es ayudar".

La joven enfermera también hizo un llamado a sus compañeros para realizar un paro nacional si las agresiones no cesan.

El video ha sido compartido más de 40 mil veces y tiene cerca de 3 mil comentarios en los que los internautas le muestran su apoyo a la mujer y condenan las agresiones hacia el personal de salud en México.

SANCIONES EN JALISCO

El Congreso de Jalisco analiza la posibilidad de incrementar el periodo de cárcel, para que sea superior a cinco años, y la multa económica de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 17 mil 360 pesos, a quienes agredan al personal de salud por temor al coronavirus.

Actualmente el Código Penal de Jalisco establece que las lesiones que no pongan en peligro la vida se castigarán con penas de entre 10 días a cinco años de cárcel, y multas desde 20 a 100 días de salario, o sea, desde 2 mil 464 a 12 mil 320 pesos, de acuerdo con El Financiero.