Maestro lanza comentario misógino en plena clase; UNAM lo despide

Ciudad de México.- Indignación en redes sociales causó un maestro de Ingeniería Civil de la UNAM, luego de que realizara comentarios misóginos en plena clase.

Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero, quien impartía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, explicaba a sus alumnos sobre la responsabilidad que tendrían al salir al mercado laboral, así como el costo que podría tener no darse cuenta de un error, cuando, a modo de juego, aseguró que lo primero que él veía de una mujer eran sus senos.

"Te voy a poner un ejemplo muy chusco. Si yo veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis ¿o no? digo, la verdad. Yo me fijo si tiene o no tiene. Yo todavía me estoy terminando de criar, si me entendiste ¿no?".