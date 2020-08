¿Quién le regaló un Ferrari a Peña Nieto?

Agosto 20, 2020 / Fernando Velázquez / MONTERREY

El ex director de Pemex, Emilio L. dentro de sus declaraciones ante la justicia mexicana, afirma que un ex gobernador le regaló un lujoso auto a Enrique Peña Nieto para recibir favores del ex mandatario.