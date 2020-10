Loret de Mola desmiente que haya colaborado en el montaje de la detención de Florence Cassez

CDMX.- El conocido presentador de noticias, Loret de Mola, publicó un video en el que reitera su afirmación de que no tuvo nada que ver con el montaje realizado por la AFI para simular la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta. Quienes de acuerdo a la opinión pública, fueron detenidos y encarcelados por un crimen que no cometieron.

Debido a que su noticiero transmitió en vivo la falsa noticia, muchas personas le consideran en gran medida responsable del fraude. Sin embargo, el afirma que ya compareció hace más de una década por el caso, destacando el hecho de que fue en calidad de testigo. El día de ayer, tuvo que comparecer antelas autoridades.

En el breve video denuncia que el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente lo ha acusado de ser partícipe y responsable del fraude. Según Loret, el presidente se ha aprovechado del caso Cassez para desviar la atención de las recurrentes notas que Loret lanza en oposición al régimen de la denominada Cuarta Transformación.

Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años. pic.twitter.com/5wjVbM4VAU