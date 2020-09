LordEsMiCuerpo se niega a usar cubrebocas: ´Ni Slim, ni AMLO lo utilizan´

El hashtag #LordEsmicuerpo se ha convertido en tendencia dentro de las redes sociales luego de que se viralizara el video de un hombre al que le es solicitado, en una plaza comercial de Villahermosa, Tabasco, utilizar un cubrebocas.

En el video, que fue grabado por el mismo hombre, se le escucha discutir con los guardias de seguridad, quienes intentaban de persuadirlo de colocarse una mascarilla o si no tenía que salir de la plaza.

El tipo también argumentaba que la pandemia de coronavirus era una farsa, tanto así que ni Carlos Slim, ni AMLO usan cubrebocas.

"No lo voy a utilizar, es mi cuerpo. si quieres úsalo tú. Carlos Slim no utiliza cubrebocas, AMLO no utiliza cubrebocas. Yo mando en mi cuerpo. Si yo voy al café no me piden el cubrebocas, si compro un helado no me piden cubrebocas. No voy a usar el cubrebocas porque me tomaron la temperatura y yo mando y decido en mi cuerpo", dijo.