AMLO advierte: "Si juez libera a Ancira, pediré que se le investigue".

El caso de Altos Hornos de México y el sobreprecio de Agro Nitrogenados sigue dando de qué hablar, y ahora fue el presidente Andrés Manuel López Obrador que, durante su conferencia matutina, abordó la posibilidad de que el presidente de la empresa, Alonso Ancira, quede en libertad tras no comprobar las acusaciones en su contra y mandó un mensaje para el juez que lleva el caso.

Explicó que se está a punto de comprobar el sobreprecio de 200 millones de dólares que Pemex pagó a Altos Hornos por la planta Agro Nitrogenados, y que de ser así, Ancira debe reparar el daño devolviendo dicha cantidad.

Sin embargo, de no ser así, López Obrador advirtió que pediría una investigación al juez que determine la liberación del presidente de AHMSA sin la reparación debida.

No puede ninguna autoridad dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño; al menos nosotros no lo vamos a permitir. Si un juez dice que, sin reparar el daño, queda en libertad el señor Ancira, yo desde aquí voy a pedir una investigación al juez; no es amenaza ni advertencia, pero no puedo ser encubridor".