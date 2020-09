López Gatell manda mensaje a ex secretarios: "Patenten la solución"

Luego de que seis ex secretarios de Salud dieran a conocer un documento donde apuntan un protocolo a seguir para que en alrededor de seis y ocho semanas, los efectos de la pandemia logren controlarse casi en totalidad en México, el Subsecretario Hugo López Gatell abordó el tema en su conferencia vespertina e invitó a los aludidos a que "patentaran" su diseño.

Si hay un grupo selecto de ex secretarios de salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en seis u ocho semanas, podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo, puesto que en todo el mundo la epidemia sigue activa".

Mercedes Juan, Salomón Chertorivski, Julio Frenk, Guillermo Soberón, José Ángel Córdova y José Narro fueron quienes ofrecieron este diseño para que la actual gestión de la Secretaría de Salud lo tomara en cuenta; López Gatell agradeció el gesto, y aunque reveló que no lo ha leído, desestimó el contenido del mismo.

(...)no sé su la complejidad del documento les llevó mucho tiempo; no les reclamamos que lo hayan hecho antes, pero si hay una fórmula tan innovadora, lo hubieran presentado antes (...)".

Además, especuló con la posibilidad de que existan intereses ajenos a la salud para que los ex secretarios presentaran este protocolo, y sugirió que el documento es patrocinado por un partido político en particular.

Habrá que ver si los ex secretarios tienen alguna vinculación política; si lo hacen en su actuar técnico, quizá no tienen ninguna vinculación política, ninguna vinculación empresarial, por ejemplo en comercialización de medicamentos(...)".

Remató enviando un mensaje a los aludidos, en el sentido de sus gestiones anteriores, siendo el ex secretario José Narro a quien explícitamente se dirigió.

No sé si hablan de la carencia de hospitales, a lo mejor lo abordan dada la capacidad que tienen; digo, por la experiencia que tienen, en particular el ex secretario Narro por su experiencia reciente".