López Gatell pide mayor atención a personas con factores de riesgo

El subsecretario aceptó que a estas alturas de la pandemia, ya no se deben escatimar en las medidas sanitarias entre la población.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell mandó un mensaje a la población durante la conferencia matutina del presidente, y solicitó que las personas que presenten algunas características que representen un factor de riesgo, como enfermedades crónicas, tabaquismo o que estén en algún tratamiento médico que deprime el sistema inmunológico, no escatimen en asistir a un centro de salud ante la presencia de un síntoma de Covid-19, pues en este punto de la pandemia, no se deben correr riesgos innecesarios.

Si usted en este momento de la pandemia, tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y los otros síntomas accesorios (...) pero además es una persona que tiene 60 o más años de edad, o bien tiene diabetes, hipertensión (...) no se espere, por favor; si usted tiene alguna de estas características, los síntomas de Covid y estas condiciones, que le llamamos condiciones de riesgo, usted tiene una probabilidad mayor de complicarse".

López Gatell enfatizó en la importancia que tiene atenderse rápidamente luego de presentar síntomas, pues de acuerdo a una estadística que ofreció en su exposición, en la mayor parte de la República, hay una ventana entre 5 y 10 días desde que una persona presenta un síntoma de contagio, hasta que acude a asistencia médica.

El encargado de combatir la pandemia en México también indicó que, si bien existe un grado "leve" de la enfermedad, en aquellas personas que padecen alguna enfermedad crónica u otro problema médico, el Covid puede desencadenar otro tipo de complicaciones con un resultado fatal en el paciente.

El Covid leve se resuelve espontáneamente de 10 a 14 días; la forma grave de Covid, es la misma enfermedad simplemente que se presenta en forma grave en personas que tienen estas condiciones de riesgo, y puede ser una enfermedad letal.".

El doctor López Gatell enfatizó a que la población no espere y que acuda a algún centro médico para evaluar si existen o no factores de riesgo que comprometan en demasía la vida del paciente, pues el daño orgánico puede ser extenso si no se actúa a tiempo.