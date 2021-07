Vinculan a proceso a la hija del exgobernador de Nayarit

México.-Un juez vinculó a proceso a Lidy Alejandra Sandoval, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval por el mismo caso de corrupción al que se enfrenta su padre, así lo informó la Fiscalía General de la República la tarde de este miércoles.

#FGRInforma: A través de la #FECOC, se obtuvo del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito en Nayarit, vinculación a proceso en contra de Lidy Alejandra "S", probable responsable en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. https://t.co/8Hf987DI0X pic.twitter.com/zUddwgZylS — FGR México (@FGRMexico) July 14, 2021

Alejandra Sandoval fue imputada por la presunta complicidad y responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita detalló el ministerio público de la entidad.

En un principio Alejandra ´Lydi´ obtuvo un auto de no vinculación a proceso, sin embargo la FGR interpuso un recurso de apelación, por lo cual ´no vinculación´ tuvo que ser retirada.

"La hoy vinculada es probable responsable del delito mencionado, por la presunta adquisición de tres inmuebles durante el periodo de 2009 a 2017", refirió la FGR.

La hija del ex gobernador, es señalada por la adquisición de tres inmuebles en los años de 2009 a 2017, con valores que en ese entonces no correspondían a su perfil, puesto que la joven era estudiante en ese periodo y no generaba ingresos.

A diferencia de su padre, Lydi Alejandra enfrentará su proceso en libertad, ya que sólo se le impusieron medidas cautelares, entre ellos la portación de un brazalete electrónico y el pago de una fianza de un millón y medio de pesos.