Líder de los zetas muere por COVID-19 en Jalisco

Jalisco.- Representantes de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco confirmaron el deceso de un reo internado en el Centro Federal de Readaptación Social No.2, la causa de la muerte es atribuida a problemas respiratorios derivados del COVID-19.

El ahora occiso fue identificado como Moisés Escamilla May, mejor conocido en el bajo mundo del narcotráfico como ´El Gordo May´, líder de la organización criminal ´Los Zetas´, quien falleció a los 45 años de edad y de acuerdo a los reportes, no padecía ninguna enfermedad como diabetes o hipertensión.

Estaba en la cárcel por decapitar a 12

De acuerdo con los informes de la prensa local, fue el pasado 6 de mayo que el recluso comenzó a presentar dificultad para respirar y dos días después perdió la vida en el área médica de la prisión federal, en la cual vivió los últimos 11 años y 5 meses de su vida.

´El Gordo May´ fue internado en la cárcel hace más de una década por considerarlo el principal responsable de la decapitación de 12 personas.

Con su muerte crecen los decesos por COVID-19 en Jalisco

El deceso del reo se sumó a la cifra de muertes del municipio de El Salto, en el estado de Jalisco.

Aunado a lo anterior, se dio a conocer que en el Complejo Penitenciario de Puente Grande se registraron otros 4 casos nuevos de un total de 74 personas que fueron sometidas a una prueba.

En el estado de Jalisco se contabilizan 829 casos confirmados, 495 están en revisión, 53 hospitalizados y 48 muertos.