"Guía Ética..." no es el único texto que AMLO ha promovido como presidente

El presidente incluso ya redactó un libro en inglés llamado A New Hope for Mexico en 2018. / Imagen: Captura de pantalla

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia matutina el texto Guía Ética para la Transformación de México, en la que se contemplan 20 puntos que buscan "fortalecer" los valores entre la sociedad mexicana, en virtud del progreso.





Si bien, López Obrador sólo inspiró y sirvió de vocero para este libro, pues la redacción corrió a cargo de otros de sus allegados, como Jesús Ramírez Cuevas, portavoz de Presidencia, el mandatario ya ha presentado otros textos durante su mandato, mismos que han servido para fines políticos afines a su causa.





Hacia una economía moral





A finales del año pasado, el presidente mexicano presentó el libro Hacia una economía moral, en el cual detalla una serie de pasos a criterio propio, que intentan promover una mejor administración económica desde su gobierno, pero con bases en cuestiones de ética y moral, los cuales para muchos críticos resultó sumamente ambiguo y contradictorio.





Los primeros pasos





En 1986, siendo activista político en Tabasco, López Obrador presentó su primer texto, llamado Los Primeros Pasos, que fue catalogado como un ensayo político.

Terminar



Precisamente, el estilo del presidente ha sido encasillado en este sentido, además de calificarlo también como social e histórico, pues en la mayoría de sus escritos se nota su gusto por la historia mexicana y activismo.





¿De eso vive?





Durante la campaña presidencial de 2018, el ex candidato del PRI José Antonio Meade, llamó "fantasma fiscal" a Andrés Manuel, pues se desconocen sus ingresos justificables, y hasta la fecha no está claro cómo se ha financiado durante años, pues dejó de ser servidor público en 2006 y desde entonces no ocupó ningún trabajo certificado.





Ante estas acusaciones, el tabasqueño se defendió afirmando que "vive de las regalías de los libros" que ha publicado; declaración que se contradice recientemente, pues cuando se destapó el videoescándalo de Pío López Obrador, el presidente aseguró que ha vivido de "aportaciones voluntarias del pueblo bueno"; actividad de la que tampoco existen comprobantes fiscales.





Otros libros





Andrés Manuel López Obrador ha redactado 18 libros, dentro de los que destacan Tabasco, Víctima de un fraude (1990), Fobaproa, expediente abierto (1999), Contra el desafuero: Mi defensa jurídica (2005), La mafia nos robó la Presidencia (2007), Neoporfirismo: hoy como ayer (2014), Oye Trump (2017) y A New Hope For Mexico (2018).





Estos dos han sido muy polémicos, pues en Oye Trump propone una postura frente al presidente estadounidense que dista mucho de cómo manejó su relación con el gobierno vecino siendo jefe del Ejecutivo Federal; y el otro texto fue objeto de burlas y críticas porque López Obrador ha declarado en varias ocasiones que no habla ni entiende inglés, lengua en la que está escrito A New Hope for Mexico.