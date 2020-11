¿Por qué no pudieron detener a Luis Videgaray?

La Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores durante el sexenio anterior, Luis Videgaray, sin embargo, la solicitud fue negada por un juez federal por no estar redactada adecuadamente.

El ex canciller estaría siendo buscado por presuntamente operar el financiamiento ilícito de la empresa Odebrecht para la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, además de ser acusado por delitos de cohecho y traición a la patria.

Incluso, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la noticia durante su conferencia matutina, asegurando que el juez federal consideró que la solicitud no estaba bien integrada y desconoce si se redactará una nueva o el rechazo es definitivo.

Sí, me informaron de que se hizo una solicitud en ese sentido al Poder Judicial, pero se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo, y tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente".