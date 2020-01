Joven logra despedirse de su abuelito...gracias a Google Maps

A través de Twitter, ha estado circulando una historia que ha sacado más de una lágrima a los internautas por la nostalgia de la misma.

Yajaira es una chica que no pudo despedirse de su abuelo antes de morir, por lo que quedó con esa deuda pendiente, sin embargo, Google Maps le concedió su deseo.

La joven estaba navegando en la aplicación cuando decidió trasladarse al rancho Labor de Guadalupe, en el que su abuelo vivía en Durango.

Para sorpresa de Yajaira logró volver a ver a su abuelito sentado en el exterior de su casa.

'Mi abuelo falleció hace unos años. No pudimos decirle adiós. Ayer descubrimos que Google Maps finalmente atravesó su granja y ahí esta mi abuelo sentado', escribió Yajaira en sus redes sociales.

La situación generó que decenas de usuarios también buscarán a sus seres queridos fallecidos siendo captadas por las cámaras de la aplicación.

My grandpa passed away a few years ago. We didn´t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. ?? pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ