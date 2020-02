Javier Duarte y Karime Macías se divorcian

El exgobernador, Javier Duarte Ochoa y Karime Macías hicieron oficial su divorcio, luego de dos décadas de unión matrimonial por bienes separados.

En información difundida por diversos medios, la ahora exesposa de Duarte Ochoa (preso en el Reclusorio Norte), presentó la demanda de separación el 16 de mayo de 2019, que fue validada el 21 de octubre de ese año, por la Juez 39 de lo Familiar en la Ciudad de México.

Se indicó que el exmandatario veracruzano aceptó las condiciones impuestas, por lo que la jueza Reyna Concepción Mince Serrano dio la custodia de los hijos a Karime Macías y fijo una pensión alimenticia de 180 mil pesos mensuales.

Por lo anterior, Javier Duarte suscribió las escrituras de un inmueble ubicado en Miguel Lerdo de Tejada 405, Zona Centro en Veracruz, cuyo valor de dos millones 160 mil pesos cubrirá el primer año de pensión, la cual fue fijada a 19 años, o su cese en caso de que Macías se vuelva a casar o viva con una nueva pareja.

La pareja procreó tres hijos que actualmente residen en Inglaterra y a quienes Duarte podrá ver sólo de común acuerdo con su ahora exesposa.

Sin embargo, estando aún el exgobernador preso en el Reclusorio Norte, los niños también podrán viajar a México para visitarlo.

El bien en garantía fue adquirido por Javier Duarte antes de que se casara con Karime, motivo que lo hace quedar fuera de la sociedad conyugal que conformaron o del régimen bajo el que contrajeron nupcias.

Por lo anterior, esta propiedad no fue sujeta a confiscación a diferencia de las demás que aseguraron las Fiscalías de Veracruz y la Fiscalía General de la República. Igualmente la juez indicó que como el matrimonio no adquirió ningún bien durante el tiempo que duró, no procede el determinar la administración y liquidación de ningún patrimonio.

Será Macías quien conserve la custodia de sus hijos y Duarte sólo podrá ir a visitarlos cuando termine su periodo de detención que actualmente equivale a nueve años en cárcel mismos que fueron dictados por un juez federal.

Sin embargo su ahora ex esposa tampoco vive libre del todo, pues debe portar un brazalete electrónico hasta que se resuelva su juicio de extradición por el fraude de 112 millones de pesos por el que se le acusa.

