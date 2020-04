Javier Alatorre contesta a críticas y responde a AMLO

Por medio de Twitter, el periodista Javier Alatorre, reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador, "por su defensa permanente de la democracia y la libertad".

Esto se da después de que en un video el presidente dijera que Alatorre se equivocó al llamar a la población a no seguir las recomendaciones del subsecretario de salud, Hugo López Gatell.

"Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacer caso a el doctor Hugo López Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una buena persona, creo que comentó un error como todos y además hizo uso de su libertad y casa quien puede expresarse, no debe se haber ninguna manera de linchamiento político por alguien que no", dijo AMLO.