Isabel Arvide, cónsul en Turquía ¿tuvo romance con Marcelo Ebrard?

Recientemente la cónsul mexicana en Turquía, Isabel Arvide, ha estado muy activa a través de su cuenta de Twitter, donde ha mostrado las primeras actividades propias de su cargo en Estambul.





Leona Vicario fue una acaudalada heredera que muy joven decidió luchar por la Independencia. En Estambul le rendimos homenaje, reconociendo al gobierno que encabeza @lopezobrador_ y el trabajo de @BeatrizGMuller para recuperar la memoria histórica de los mexicanos. pic.twitter.com/RKfnUDqt34 — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) September 1, 2020

Hoy tenemos un mexicano más. Después de firmar el acta de nacimiento de Eliab Mejia González, hijo de mexicanos que viven en Turquía, le entregué simbolicamente la Bandera de México para que la ame y respete pic.twitter.com/vjDGhq0wUf — Isabel Arvide Limón (@isabelarvide) September 2, 2020





Sin embargo, varios de sus detractores han rescatado un pasaje presente en su libro Mis presidentes: De Echeverría a Peña Nieto, intimidades sobre el poder presidencial en México, en el que describe una relación muy cercana al, ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, dejando a la imaginación un presunto romance entre ambos.





Isabel Arvide conoce a su nuevo jefe Marcelo Ebrard. Íntimamente. Sería asunto privado si ella no lo hubiera contado en su libro "Mis presidentes".

Arvide es un personaje perverso que se ha insertado en todas las presidencias desde Echeverría. La de AMLO tampoco se le escapó. pic.twitter.com/wg7a8YTLV2 — Témoris Grecko (@temoris) July 30, 2020





Estábamos a finales de mayo de 1994, Marcelo entraba y salía de mi oficina de Summa para escribir las editoriales que yo firmaba [...] Nos veíamos pocas veces por mi horario extremadamente demandante. Ebrard estaba en proceso de divorcio de su primera esposa, todo se juntó. El caso es que me pidió que me quedara con él, abrazada a él en lugar de ir a Los Pinos"

Arvide y Ebrard se conocen desde hace años.

Aunado a esto, y de acuerdo a un remen de su obra en el portal Luces del Siglo, Arvide ha dado pistas sobre su vínculo con algunos expresidentes dentro de sus publicaciones; incluso José López Portillo la demandó por difamación luego de que ella declarara que ambos mantenían una relación amorosa.

Existe también un párrafo dedicado a Enrique Peña Nieto, en el que narra un encuentro que tuvieron en el despacho del ex presidente.

Me despide de beso. No usa loción. Huele bien, como a chavito recién bañado. Me dan ganas de abrazarlo, de arroparlo, de desearle que sea, que siga siendo, que pueda ser, que nos impacte en estos años con una fuerza, con una diferencia, con esa sonrisa y esa sencillez".

Siempre hay un tuit

También han reciclado varios comentarios vertidos en su cuenta de Twitter en años anteriores, en los que aplaude las gestiones de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; situación que la ha hecho objeto de críticas por varios usuarios de las redes sociales.

Siempre muy honrada está vividora y parásito de la política mexicana pic.twitter.com/tngp62U5SK — Benito Parra García (@benitoparra) July 30, 2020

Arvide solicitó en una mañanera al presidente que invirtiera en publicidad dentro de su plataforma digital; unos meses después fue nombrada embajadora en Turquía.