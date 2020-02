Internautas publican mensajes de indignación por asesinato de Fátima

Por medio de redes sociales internautas se han manifestado con publicaciones de indignación tras la muerte de la pequeña Fátima Cecilia Aldriguett Antón, quien después de seis días de desaparecida, fue hallada muerta en bolsas de basura con señañes de tortura.



Esto se da días después de otro feminicidio que indignó al país, el de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de violencia y asesinada por su propio esposo.

En noviembre pasado, también se dio a conocer el caso de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada por su marido, Juan Carlos García.

Antes esto y otros casos, internautas se han manifestado contra la violencia machista con diversos hashtags como: #JusticiaParaIngrid, #JusticiaParaFátima, #FátimaVive, #NiUnaMásNiUnaMenos y #JusticiaParaTodas, junto a una imagen de una mujer tirada en sangre en forma del mapa de la República Mexicana.

En Twitter también se ha dado apoyo a los niños y las niñas usando el hashtag #ConLosNiñosNo, usando una imagen de un listón verde con la leyenda: "¡Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan!".











¡Yo soy listón verde ! ??

Las niñas y los niños

?No se tocan

?No se golpean

?No se abusan

?No se matan

