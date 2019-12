¡Inicia maratón Guadalupe-Reyes!... aguas, puedes subir hasta 3 kilos

Te presentamos algunas ideas para que disfrutes esta temporada de comilona, pero que no te afecte tu salud; recuerda: todo con moderación

Empezó el Maratón Guadalupe Reyes y con ello la comedera.

A partir de hoy y hasta el 6 de enero parece que no podemos parar, nos dejamos ir "como hilo de media" y estamos dispuestos a todo, aún a subir 2 o 3 kilos. ¡¿Queeeé?!... así es, en esta temporada es el promedio de lo que se puede incrementar nuestro peso.

"Si hay excesos en el consumo de alimentos, bebidas alcohólicas y azucaradas pued ┬ádesembocar en un aumento de uno a tres kilogramos de peso corporal´´, señaló el nutriólogo, Pedro de Jesús Flores Díaz.

Agregó que todo depende de cada persona, ya que incide si existe un problema de salud emocional como la ansiedad o el físico.

El especialistas dijo que se deben de buscar alternativas de preparación para disminuir aderezos, grasas y azúcares, que es lo más "peligroso" para nuestro cuerpo.

Aquí te van algunos tips:

1. NO TE PASES: Comer es disfrutar no rellenarte. No tienes que decir que sí a todos los platillos, comer con moderación en la clave.

2.- COME A TUS HORAS: En estas fechas todo mundo carga más aperitivos. Sigue con tu disciplina, no te chifles en andar comiendo todo el día.

3.- BOTONAS "BYE´´: Cuando llegues a una reunión evita atragantarte de los cacahuates, papas, frituras en general, porque luego viene la cena pesada y como quiera le vas a entrar.

4.- ALCOHOL CON MEDIDA: Bajar una cerveza son horas de ejercicio, así que no abuses para que no veas las consecuencias en enero.

5.- SAL A CAMINAR: Tal vez no tengas tiempo de ir al gimnasio o lo cerraron por las fiestas, salte a caminar o trotas de 30 a 40 minutos y te mantendrás en forma.